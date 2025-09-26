この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、まー☺︎9y🦕&2yMDツイン🦖🦖(@rmd_twin)さんの投稿です。 しんどくても子どもの優しさで乗り越えられた話 まーさんは、ある夜、あまりのしんどさに子どもたちの寝かしつけと同時に自分も寝落ちしてしまいます。洗い物も洗濯もすべて放置したまま…するとふと長男の声が聞こえてきて…。