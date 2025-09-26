◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第２日（２６日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）８月のメジャー・ＡＩＧ全英女子オープンで初優勝した山下美夢有（みゆう、花王）の弟で、プロ１年目の山下勝将（まさゆき、フリー）が５０位で出て７バーディー、ボギーの６５と伸ばし、通算８アンダーで首位と４打差の１３位に浮上した。２２歳の勝将が上がり３ホールで猛チャージした。３つ伸ばして迎えた７