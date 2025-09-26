¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£1¡½3¤Î3²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÀ¶µÜ¹¬¤¬±¦ÍãÀþ¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀÐ°æ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦¹âÂ´¥ë¡¼¥­¡¼±¦ÏÓ¡¦¼Ä¸¶¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤­¤º¤ê¹ß¤í¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤³¤Î²ó5°ÂÂÇ¤Ç3ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£