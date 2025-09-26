º£Ç¯5·î¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÂçÁ°±Ø¤ÇÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬ÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿43ºÐ¤ÎÃË¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤Î¸ÍÅÄ²Â¹§Èï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£¸ÍÅÄÈï¹ð¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¤ÎÅìÂçÁ°±Ø¤Ç¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡ÊÅö»þ20¡Ë¤Î´é¤Ê¤É¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¸Í