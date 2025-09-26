宮城県富谷市の仙台銀行泉ケ丘支店の建て替えで日照権を侵害されたなどとして、隣接する住宅の1世帯2人が銀行に慰謝料など計約620万円を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は26日、銀行に対し、2人に計約120万円を支払うよう命じた。判決によると、仙台銀行は2022年、原告の土地の南側にあった1階建ての旧店舗を取り壊し、高さ約8.2メートルの2階建て店舗を建設した。谷良美裁判官は判決理由で、原告の土地は建て替えにより、冬至