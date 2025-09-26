“さゆりんご”こと女優でタレントの松村沙友理（33）が、俳優北山宏光（40）が主演の来年1月期の日本テレビ系深夜連続ドラマ「AKIBA LOST」に出演すること26日、分かった。千葉・幕張メッセで行われ、YouTubeで生配信された「東京ゲームショウ2025」でサプライズで発表された。本格実写ゲームの「AKIBA LOST」が原作。クリアまでのプレー時間約20時間、撮影したスチール画像約10万枚、撮影動画の総時間20時間を超える長編大作。北