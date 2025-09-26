¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è°À°æ¤Ç¡Ö·úÊª¤Ë²Ð¤¬°Ü¤ê¤½¤¦¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤ËÃÏ¿Þ¡Ë¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»º¶ÈÇÑ´þÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¾ì ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌ¶è°À°æ¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç»º¶ÈÇÑ´þÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸á¸å7»þ¸½ºß¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É7Âæ¤¬¤«¤±¤Ä¤±¾Ã²Ðºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£