鹿児島市の、交通安全教育センターで運転免許の更新を行う際、早朝から並んだ方もいるのではないのでしょうか？混雑や、不要な待機時間を減らそうと、県警は、免許の更新を事前予約制にすることを発表しました。鹿児島市の交通安全教育センターでは、運転免許の更新をする際は、先着順となっていて、早朝から順番待ちをする人が多く、混雑することが課題となっていました。2025年1月には、1日に約1000人が訪れ