昨年12月に北九州市小倉南区のファストフード店で中学3年の男女2人を殺傷したとして、福岡地検小倉支部が26日、殺人などの罪で無職平原政徳容疑者（44）を起訴したことを受け、殺害された中島咲彩（さあや）さん＝当時（15）＝の父親は同日、報道機関に向けてコメントを発表した。全文は次の通り。◇◇本日、私の次女である中島咲彩に対する殺人罪で、被告人を起訴したとの連絡を受け、事件発生からはじめて、遺族