万博が閉幕した後に、新たな“未払いトラブル”が発生しないように。９月２６日、解体工事業者などからなる団体が博覧会協会に申し入れを行いました。盛況の大阪・関西万博。一方で、万博に携わったために、今なお苦境に立たされている人たちがいます。海外パビリオンの工事をめぐり、下請け業者が“発注元の業者から費用が支払われていない”と訴えるトラブルが、次々と明らかになっているのです。博覧会協会などによりま