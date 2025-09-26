2011Ç¯3·î¤Î³«Å¹Ä¾Á°¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤¬µ¯¤­¡¢°ìÅÙ¤â±Ä¶È¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌó14Ç¯È¾¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Ê¡Åç¸©ÉÙ²¬Ä®¤Î¡Ö¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥­ÁÐÍÕÉÙ²¬Å¹¡×¤ÎÅ¹ÊÞ·úÊª¤ò¡¢¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëÆ±¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¤Î½÷À­»ö¶È²È¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤È¤Î¹ç°Õ½ñ¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½÷À­¤Ï¡ÖÉü¶½¤Î¤¿¤áÄ®¤Î³èÀ­²½¤ò¿Þ¤ë´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¡×¤È·úÊª¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢º£·î¡¢³°ÁõÊÑ¹¹¹©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¡¢