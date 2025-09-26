俳優の水谷豊さんが26日、娘・趣里さんが第1子出産を発表したことを受けて、コメントを発表しました。水谷さんは、趣里さんと夫の三山凌輝さんに向けて「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい」と祝福。さらに、趣里さんが出産するにあたって、驚いた出来事があったそうで「もうひとつ、趣里