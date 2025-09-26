大相撲秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が関脇若隆景（荒汐）を寄り切って、１敗をキープ。横綱豊昇龍（立浪）が大関琴桜（佐渡ヶ嶽）に屈して２敗に後退したため、大の里が優勝争いで単独首位に立った。大の里は、結びの一番を制した後に「気持ち的に、自分の取組に集中できて良かった。（豊昇龍が負けて）本来なら動揺してしまう自分がいたけど、目の前の一番に集中できた。いつも