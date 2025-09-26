他人名義のカードで不正に注文したスマホを盗んだ疑いで、指南役とみられる男が逮捕されました。住居不定・無職の高木良紀容疑者(34)は今年6月、他人名義のクレジットカードの情報を使ってショッピングサイトで注文したスマートフォン1台を盗むなどした疑いが持たれています。偽のメールを送り付けるなどしてカードに紐づいた電話番号などを書き換え、決済に使うワンタイムパスワードを