２６日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していたと報じられた件を報じた。宮根誠司キャスターは「場所も悪いですよね。会話というのが公的な会話なのか、私的な会話なのか、恐らく入り交じってると思いますけど」と発言。「本当に話をするんだったら、レンタルオフィスとかプライベート空間を守ってくれるとこ