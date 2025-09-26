毎日歩いていて「疲れやすい」「膝や腰が重い」と感じたことはないだろうか。その原因は靴だけでなく、足を支えるインソールにあるかもしれない。インソールは“ただの中敷き”ではなく、衝撃を吸収し、姿勢や歩行を整える重要なパートナー。健康のカギは「足裏」にある…人気のインソールを紹介する。【写真】疲れ知らず…Amazonで人気ナンバーワンのインソールはこれ！■インソールにこだわるメリット・歩行・ランニングの快適