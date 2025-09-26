NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年9月25日付で、ISRO＝インド宇宙研究機関と共同開発した地球観測衛星「NISAR（NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar）」に搭載されているSAR（合成開口レーダー）で取得した画像を初公開しました。アメリカ東海岸のマウント・デザート島と中西部の農地を観測NISARは2種類のレーダー（波長24cmのLバンド、波長10cmのSバンド）を使用して、高度747kmの極軌道から森林や湿地の生態系の変化の追跡、陸地