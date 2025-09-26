¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤Î¹â»Ô»á¤Ï±éÀâ²ñ¤Ç¡¢½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÊÔÀ®¤·¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤ò²þÄê¤·¡¢°ú¤­¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£27Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î²ð¸îÊó½·²þÄê¤âÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£