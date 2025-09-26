¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëATM¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡×¤ÎATM¤ËÃÖ¤­´¹¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ó¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËATM¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¡Ö¥¤¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡×¤ÎATM¤ª¤è¤½1Ëü6000Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡×¤ÎATM¤Ë¿ôÇ¯¤«¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å