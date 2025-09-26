（東京中央社）台湾が民間企業名義で出展した大阪・関西万博のパビリオン「テックワールド館」に設置された「ライフ劇場」が、優れたパビリオンを表彰するワールド・エキスポオリンピック・コンペティション展示・ディスプレー部門で銅賞を受賞した。23日に米国館で開かれた表彰式に出席した邱揮立館長は、運営チームの努力は無駄ではなかったと喜びを語った。テックワールド館は最優秀要素・ディテール賞、ピープルズ・チョイス賞