○ＦＥＡＳＹ [東証Ｓ] 63万株の公募増資とオーバーアロットメントによる上限31万9500株の売り出しを実施するほか、國江仙嗣社長による150万株の株式売り出しを行う。発行価格は10月6日から9日までの期間に決定される。 ○ブルーイノベ [東証Ｇ] いであ を割当先とする8万0900株の第三者割当増資を実施する。発行価格は2472円。 ○ＡＣＳＬ [東証Ｇ] Athos Asia Event Driven Master Fundを割当先