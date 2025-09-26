ËÌ³¤Æ»¿¹Ä®ÂùÀî¤Ç2025Ç¯9·î26Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹Ìó1.4¥áー¥È¥ë¡¢ÂÎ½ÅÌó57.5¥­¥í¡¢2ºÐ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥á¥¹¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤¬È¯Ë¤¤·¸áÁ°10»þ18Ê¬¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡¤Ë¤è¤ê·Ù»¡´±¤¬¥Ï¥ó¥¿ー¤ØÈ¯Ë¤¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï²¹Àô»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿µÒ¤¬»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÌò