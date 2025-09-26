24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Àè·î¤Îµ­Ï¿Åª¤Ê¹ë±«¤ÈÂæÉ÷12¹æ¤ËÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©¤ËµÁ±ç¶â¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤ËµÁ±ç¶â¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¹¡£KYT¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ÀÐÀî ¿­ºÈ¼ÒÄ¹¤¬±öÅÄÃÎ»ö¤ËµÁ±ç¶â1000Ëü±ß¤ÎÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î8Æü¡¢¸©Æâ¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àè·î21Æü¤Ë¤ÏÂæÉ÷12¹æ¤¬¾åÎ¦