MLBア・リーグはシーズン残り3試合で2地区が地区優勝争いを繰り広げ、最後まで目が離せない戦いが続いています。東地区は首位で並ぶブルージェイズとヤンキースが両方勝利し、順位に変動はありません。勝率で並ぶ2チームは、このまま同率首位でレギュラーシーズンを終えると、直接対決の勝利数で順位が決まります。この場合、直接対決で8勝5敗と勝ち越しているブルージェイズが、優勝となります。中地区でも激しい首位争いが行われ