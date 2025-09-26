「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２６日、宮島）勝浦真帆（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝が女子で唯一の予選突破を果たした。４日目は５Ｒ１走。３コースから１周１Ｍはまくり差し。イン飛田にはわずかに届かなかったが、食らいついてきた山下大輝（兵庫）を２周１Ｍ差してさばき２着を確保。得点率を６・２０として、１３位で準優に駒を進めた。「最近は思い切ったレースができていなかったので、４日目は思い切って