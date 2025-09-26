令和の時代に復活したホンダ「プレリュード」、スズキ初のEV「eビターラ」など、2025年下半期、乗り物シーンに“マストバイ”な注目モデルが続々登場予定だ！ 専門家が分析する激アツの新型車を徹底解説します。 【その1】電動感があるけどスタイリッシュで気持ちよく走れる「プレリュード」 ホンダプレリュード617万9800円〜648万100円（税込） 若い人はご存じないかもしれないが、「プレリュード」はかつてデー