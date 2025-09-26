世界中で愛されているバランスボールトイ「RODY」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズを展開するポップアップストアが登場。渋谷サクラステージと大丸梅田店の「キャラコレ」2店舗に、期間限定オープンします！ Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド／大丸梅田店 キャラコレ「RODY」×「サンリオキャラクターズ」期間限定ポップアップストア スケジュール：Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド 3階「キャ