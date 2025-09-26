by Christopher LeagueAMDが2003年9月に発売したx86_64互換のマイクロプロセッサが「Athlon 64」です。これは、当時64ビット化に消極的だったIntelの方針に反するものであり、結果的にIntelがAMDの技術を追随せざるを得ない状況を生み出しました。コンピューターセキュリティの専門家であるデイブ・ファークワー氏が、「AMDがなぜIntelに逆転勝利を収めたのか」という記事を自身のブログに著しています。Athlon 64: How AMD turned