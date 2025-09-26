「スター・トレック」シリーズのカーク船長役などで知られるウィリアム・シャトナーが、病院に緊急搬送された。現地時間24日午後遅く、カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で血糖値に異常が見られたことから、救急通報が行われた。 【写真】カーク船長、スポックの姿も！懐かし～い初期の「スター・トレック」 TMZの報道によると、ロサンゼルス市消防局の救急車が自宅に駆けつけ