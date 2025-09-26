福岡と佐賀の週末の天気のポイントは「日曜日に広く雨」です。土曜日は晴れ間が出たり、午後を中心ににわか雨があったりと変わりやすく、日曜日は雨が降りやすくなります。26日も天気がコロコロ変わり、ところどころでにわか雨がありました。最高気温は久留米市などで30℃以上と、夏の暑さが続きました。今、夏と秋の空気が日本付近で力比べをしていて、また夏が優勢になっています。夏を代表する花、16万本のひまわりも満開です。