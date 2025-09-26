ÇÐÍ¥¡¿¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á ¤µ¤ó 9·î28Æü(Æü)¤Î¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤éKSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Åç¡¹ ～¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤ÈÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×～¡×¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÃ´Åö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤ÎÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦ËÌÀî¥Õ¥é¥à¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¡£¥¢ー¥È¤ÈÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¡Ê¾¾¡Ë¡Ö2010Ç¯¤ËÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È