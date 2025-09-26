Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÀÀï¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¡£½øÈ×¤Î¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ê¡¢JNN¤¬µÄ°÷¤ÎÆ°¸þ¤òÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬Á´ÂÎ¤Î3³ä¼å¤ò¸Ç¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡Ö¤ª¡¼¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª»Å»öÃæ¤Ë¡×¼«Ì±ÅÞÎëÌÚ½¡ÃË »²±¡µÄ°÷¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¨¤é¤¤º£¡¢¾å¤êÄ´»Ò¡£º£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤­¤ç¤¦¤âÀºÎÏÅª¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤äÃÏÊý»ë»¡¤Ê