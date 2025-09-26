「一般戦」（２６日、戸田）塚越海斗（２７）＝群馬・１３０期・Ｂ１＝が４号艇の初日７Ｒを６コース差しで好発進した。４対２の進入隊形から最内を差し抜けて１着。「展開が良く、いいところに入れました」と振り返った。３１号機は優出１回の実績はあるが近況２節は不振で「ペラは大幅に叩いた。進みが甘く、行き足はいい人には分が悪い。全体的に上積みしたい」と、機力アップを目指してレース後はリングを交換した。好調