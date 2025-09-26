Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は紅一点ながら、永世女流雀王の有資格者であるEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。昨日の石井一馬（最高位戦）に続くチーム2勝目を手にするか。【映像】永世女流雀王が狙う初勝利！逢川は所属団体からMリーグ入りを果たした初の女流雀士。しかも同団体の女流最高峰タイトルを5度獲得して、初の永世称号を手にした実力者だ。つまり逢