ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤«¤éÌã¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûº£ÅÄÈþºù¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤Îº¹¤·Æþ¤ì2025Ç¯ÅÙ¸å´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¹âÀÐ¡£9·î23Æü¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¡¢Á°ºî¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄÈþºù¤«¤é¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¹âÀÐ¤¬¡ÖËÜÆü¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤òÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç