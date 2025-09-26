ÇÐÍ¥¿åÃ«Ë­¡Ê73¡Ë¤¬26Æü¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°¦Ì¼¤Î¼ñÎ¤¡Ê35¡Ë¤ÈÉ×¤ÎBE¡§FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤ÎÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ö¼ñÎ¤¡¢Î¿µ±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤ÇµîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²æ¡¹¤Î¿©»ö²ñ¤¬¡¢1¿ÍÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£2¿Í¤Ë´¶¼Õ¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ2¿Í¤ÇÁ°¸þ¤­¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¼ñÎ¤¤Î»Ò¶¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»ÒÌò»þÂå¤ËËÍ¤Î»Ò¶¡Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿