°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ÊAichi Sky Expo¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025 °¦ÃÎ¡¦ÃæÉôËÌÎ¦¡×¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ç¤ÏÆ±»Ô¤ÎÃÏ¼ò¤äÃÏ¸µ»º¥ï¥¤¥ó¤Î»î°û²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ì¾»º¤Î¡Öµ´ºê¤Î¤ê¡×¤Î»î¿©¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¾ï³ê¤ÎµÞ¿Ü¤Ç¤Î¤ªÃãÞ»¤ìÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¥Ö¡¼¥¹¤Ï¥Û¡¼¥ëD¡¢D-14¡£¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025 °¦ÃÎ¡¦ÃæÉôËÌÎ¦¡×¤Ï9·î28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£°ìÈÌÆþ¾ìÆü¤Ï9·î27Æü