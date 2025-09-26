JR東海は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブース内では東海道新幹線N700Aの普通車とグリーン車のシートを展示。東海道新幹線を号車単位で貸し切ることができる「貸切車両パッケージ」などの営業施策を紹介している。また、アンケートに回答するとオリジナル缶バッジをプレゼントする。ブースはホールD、D-69。「ツーリズムEXP