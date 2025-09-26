山本のピッチングは、まさにエースのそれだった(C)Getty Images日本人右腕の快投が止まらない。現地時間9月25日、ドジャースの山本由伸は、敵地チェイスフィールドで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回4安打無失点、7三振2四球と好投。4年連続地区優勝がかかる大一番で安定感抜群の投球を見せ、メジャー自己最多の12勝目を挙げた。今季成績は、30先発で12勝8敗、201奪三振、防御率2.49だ。【動画】敵地騒然！