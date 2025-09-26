ボーネルンドは10月10日、「ボーネルンド六本木ヒルズ店」を旗艦店としてリニューアルオープンする。「ボーネルンド六本木ヒルズ店」を旗艦店としてリニューアルオープン新店舗のテーマは「あそびで、暮らしを祝おう」。2008年4月開店の六本木ヒルズ店は、これまで世界から選りすぐったあそび道具を紹介し、遊びを通じた豊かな暮らしを提案してきた。新店舗では、ギフト需要に応える売場や季節ごとの展示を強化し、子どもの誕生や