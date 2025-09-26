男子プロバスケットボールＢリーグは２６日、都内で定時会員総会を開き、理事、監事を選任した。新理事には昨季までＢリーグでプレーした岡田優介氏、プロ野球・楽天やＪ１・神戸の球団社長を務めた立花陽三氏、北海道取締役会長で株式会社タイミー社長の小川嶺氏ら６人が就いた。立花氏は「Ｂリーグの伸びは各競技団体から見ても勉強することが出てくる。ドラフト会議などをやることがスポーツ界に一石を投じる。私ができるこ