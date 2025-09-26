立憲民主党の野田佳彦代表は26日の記者会見で、自民党総裁選後に見込まれる首相指名選挙を巡り、日本維新の会、国民民主党との連携に改めて意欲を示した。「3党が固まれば、衆院では勝てる可能性がある。それを全く探らないのはおかしい」と述べた。一方、維新の吉村洋文代表、国民の榛葉賀津也幹事長は基本政策の一致が必要だとして、協力に否定的な考えを示した。衆院会派は自民、公明両党で計220議席、立民、維新、国民で計