復元した鄖県人２号頭骨を基に作成した鄖県人のイメージ図/Jiannan Bai/Xijun Ni（ＣＮＮ）数十年前に中国中部の川の土手から出土した損傷の激しい頭蓋骨（ずがいこつ）が、人類進化の系統樹を揺るがしている。新たな分析で明らかになった。 押しつぶされた状態のこの頭蓋骨は、デジタル技術を駆使した科学者によって復元された。年代は１００万年前とみられ、複数の特徴からドラゴンマン（竜人）及びデニソワ人と呼ば