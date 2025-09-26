2025年9月9日のミラノでの発表に続き日本でも9月24日にフェラーリの新型モデル849テスタロッサが発表になった。【画像】伝説の名を継承するフェラーリのニューモデル、849テスタロッサ（写真20点）849テスタロッサはSF90ストラダーレの後継とも言える現行フェラーリのフラッグシップスーパーススポーツモデルである。「Testa Rossa（赤いヘッド）」を意味する車名が初めて使われたのは、1955年の500TRである。フェラーリのある整備