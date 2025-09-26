＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館【映像】昨日とは“異なる”姿「十三日目の豊昇龍」大相撲九月場所十三日目、横綱・豊昇龍（立浪）が横綱土俵入りで“心機一転”のスッキリした姿を披露。その表情を見たファンからは「男前」「かっこいいね」など多くの反響が寄せられた。前日の十二日目は無精髭姿で土俵に立ち、反響を呼んだ豊昇龍。取組では小結・安青錦（安治川）に切り返しで敗れ、今場所初黒星を喫