お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫の年齢を考え、第2子に向け妊活中であることを明かした。【映像】長女にこりちゃん顔出しの家族ショット2022年11月、山本と結婚し“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生していた。SNSでは家族3人でお出かけした際の様子や、自宅に設置した特大プールで山