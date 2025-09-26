フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-90）の代表作のひとつにして西洋画の傑作として知られる「夜のカフェテラス」が約20年ぶりに来日したことで話題の特別展「大ゴッホ展夜のカフェテラス」が神戸市立博物館で開かれ、連日多くの人でにぎわっている。同作や「自画像」など名だたる57点のほか、同時代を生きたマネやルノワールらの絵画17点も並ぶ。2026年2月1日まで。【写真】ミッフィーとのコラボは人気殺到で一部完売も阪神・