「再会してるの感動」社会現象にもなったドラマ「silent」(フジテレビ、2022年)の主役2人が再会ショットを披露した。「お久しぶりです」とつづり、女優・川口春奈(長崎県出身)とSnow Manの目黒蓮の姿を公開したのは、ファッションブランドFENDI JAPAN公式X。茶色系統のファッションでそろえた2日が、イタリア・ミラノで開催された「フェンディ2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」で寄り添う姿を公開した。この投稿に