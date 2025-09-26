◆西武―日本ハム（26日、ベルーナドーム）西武の西口文也監督（53）が53歳の誕生日を迎えた。報道陣からサプライズでケーキを贈られると、「ありがとうございます」と顔をほころばせ、「53歳は健康な年にしたい。笑顔の多い年にしたいですね」と新たな1年へ胸を膨らませた。誕生日の思い出を問われると、西口監督はプロ野球生活で2001年に唯一あったという29歳の「バースデー登板」を挙げた。福岡ドーム（現みずほペイペイ