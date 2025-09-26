マウスコンピューターは9月25日、大阪府が設立した官民連携のプラットフォーム「大阪 e スポーツラウンドテーブル(以下、OeGG)」へ加盟・参画することを決定したと発表した。OeGGは、大阪府内でeスポーツに積極的に取り組んでいる団体が相互に情報共有や意見交換し、万博で開催される国イベントと連携した取り組みを検討するとともに、そこでの新たな連携をきっかけに、府内のeスポーツの取り組みに面的な広がりを生み出していく場